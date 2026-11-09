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        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Meram gençliği, Türkiye'nin COP31 vizyonuna destek için buluştu Başkan Kavuş: "Meram, gelecek için örnek bir vizyon ortaya koyuyor"

        Meram gençliği, Türkiye'nin COP31 vizyonuna destek için buluştu Başkan Kavuş: "Meram, gelecek için örnek bir vizyon ortaya koyuyor"

        Konya merkez Meram İlçe Belediyesi, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen COP31 İklim Zirvesi'nin ortaya koyduğu küresel çevre vizyonuna yerelden katkı sunmak amacıyla anlamlı bir organizasyona imza attı. Meram Belediyesi Gençlik Meclisi iş birliğiyle hazırlanan kapsamlı programda; güzel bir gelecek için iklim mücadelesinin önemine dikkat çekildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 14:54 Güncelleme:
        Meram gençliği, Türkiye'nin COP31 vizyonuna destek için buluştu Başkan Kavuş: "Meram, gelecek için örnek bir vizyon ortaya koyuyor"

        Konya merkez Meram İlçe Belediyesi, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen COP31 İklim Zirvesi'nin ortaya koyduğu küresel çevre vizyonuna yerelden katkı sunmak amacıyla anlamlı bir organizasyona imza attı. Meram Belediyesi Gençlik Meclisi iş birliğiyle hazırlanan kapsamlı programda; güzel bir gelecek için iklim mücadelesinin önemine dikkat çekildi.

        Meram Belediyesi, dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri olan iklim değişikliğine karşı farkındalık oluşturmak ve Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen COP31 İklim Zirvesi'nin ortaya koyduğu küresel çevre vizyonuna yerelden katkı sunmak amacıyla anlamlı bir organizasyona imza attı. Meram Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından hazırlanan kapsamlı programda gençler; sıfır atık, sürdürülebilir yaşam, enerji verimliliği ve çevre bilinci başlıklarında bir araya geldi. Bisiklet sürüşünden kompost yapımına, çevre temizliğinden atık ayrıştırmaya kadar pek çok etkinliği içeren organizasyon, gençlerin iklim mücadelesindeki rolüne dikkat çekti.

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        İklim mücadelesine gençlik enerjisiyle katkı

        Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen program, Meram Belediyesi önünden sıfır emisyonlu ulaşım temalı bisiklet sürüşüyle başladı. Gençlerin çevre dostu ulaşım yöntemlerini benimsemelerini teşvik eden etkinlik, karbon salımının azaltılması konusunda da güçlü bir mesaj verdi. Bisiklet sürüşünün ardından Dutlu Millet Bahçesi'nde hazırlık programıyla devam eden organizasyonda, gün boyunca uzman eğitmenler tarafından iklim değişikliği, çevresel etkiler ve sürdürülebilir yaşam konularında sunumlar gerçekleştirildi. Böylece gençlerin çevre sorunlarını yalnızca teorik olarak değil, günlük yaşamla bağlantılı biçimde değerlendirmeleri hedeflendi.

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        Teoriden uygulamaya, çevre bilincinden toplumsal harekete

        Programın eğitim bölümünde "COP31 Yolunda İklim Değişikliği ve Çevresel Etkileri", ardından da "Sürdürülebilir Bir Yaşam İçin Sıfır Atıklı Bir Dünya" başlıklı sunumlar gerçekleştirildi. Öğleden sonra enerji verimliliği ve israfı önleme konularında katılımcılara bilgi verildi. Daha sonraki etkinliklerde ise enerji verimliliği sunumu ve israfı önleme atölyesi düzenlendi. Katılımcı gençlerin iklim değişikliğinin nedenlerini, sonuçlarını ve bireysel sorumluluklarını daha yakından tanımaları sağlanırken, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının günlük hayata taşınmasının önemi vurgulandı.

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        Gençler çevre için sahaya indi

        Etkinliğin uygulamalı bölümünde ise çevre bilincini davranışa dönüştüren birbirinden anlamlı çalışmalar gerçekleştirildi. ‘Plogging Atölyesi' kapsamında çevre temizliği ve koşu etkinliği düzenlenirken ‘Kompost Yapımı Atölyesi'nde ise organik atıkların yeniden değerlendirilmesi konusunda uygulamalı bilgiler paylaşıldı. Günün son bölümünde gerçekleştirilen ‘EkoOryantiring ve Atık Ayrıştırma Etkinliği' ile de gençlerin hem doğayla etkileşim kurmaları hem de atıkların doğru yönetimi konusunda deneyim kazanmaları hedeflendi. Program genel değerlendirmeyle tamamlandı.

        Başkan Kavuş: "İklim mücadelesi, geleceğimize karşı en önemli sorumluluğumuzdur"

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        Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, programın ve COP31'in önemine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: "İklim değişikliği artık geleceğin değil, bugünün en önemli küresel meselelerinden biridir. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP31, dünyanın ortak geleceği için iş birliği yapmanın, somut adımlar atmanın ve çevre sorumluluğunu büyütmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Biz de Meram Belediyesi olarak bu büyük mücadelenin yerelden başlayan bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz. Sıfır atık, enerji verimliliği, kaynakların korunması ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması konusunda önemli çalışmalar yürütüyor, sürdürülebilir bir Meram için güçlü bir vizyon ortaya koyuyoruz."

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        Meram Gençlik Meclisi'nden temsilcilerin, COP31 hazırlık sürecinde geçtiğimiz haftalarda Antalya'da seminerlere katıldığını ve eğitimler aldığını hatırlatan Başkan Kavuş, "Arkadaşlarımız, bu programda edindikleri tecrübeleri bu program sayesinde Meram gençliği ile de paylaşmış oldular" diye konuştu.

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