Konyalı doğaseverler tarihin izinde yürüdü

Konya’nın Beyşehir ilçesinde doğa ve tarih tutkunlarını bir araya getiren yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi.

Beyşehir Trekking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu üyeleri, Antalya’nın Akseki ilçesi ve İbradı'nın tarihi güzellikleriyle sonbaharın eşsiz manzaralarını buluşturan rotada yaklaşık 35 kişilik katılımla unutulmaz bir gün geçirdi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren topluluğun etkinliğinde katılımcılar, Akseki ve çevresinin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu.

Soğuk havaya rağmen yaklaşık 35 kişinin katıldığı yürüyüşte, katılımcılar hem tarihi bir yolculuğa çıktı hem de sonbaharın renklerine bürünen doğanın tadını çıkardı.