Konya'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi
Konya'da otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı.
Konya'da otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Konya-Beyşehir kara yolu Altınapa Barajı yakınlarında Mustafa K. (70) idaresindeki 33 ZH 985 plakalı otomobil, park halindeki 42 AG 604 plakalı kamyona çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Senem K. (65) yaşamını yitirdi, Kerem A. (3) ise ağır yaralandı.
Yaralı çocuk Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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