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        Konya'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi

        Konya'da otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 23:03 Güncelleme:
        Konya'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi

        Konya'da otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Konya-Beyşehir kara yolu Altınapa Barajı yakınlarında Mustafa K. (70) idaresindeki 33 ZH 985 plakalı otomobil, park halindeki 42 AG 604 plakalı kamyona çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Senem K. (65) yaşamını yitirdi, Kerem A. (3) ise ağır yaralandı.

        Yaralı çocuk Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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