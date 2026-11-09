Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü

Konya'da otomobilin bir kamyona arkadan çarpması sonucu sürücü ve eşi hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan küçük çocuk ise ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde KonyaBeyşehir kara yolunun Belenbaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir'den il merkezi istikametine seyir halinde olan Mustafa Kemer (71) idaresindeki 33 ZH 985 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan 42 AG 604 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle kamyonun arkasında yaklaşık 50 metre sürüklenerek hurdaya döndü. Kamyon sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Mustafa Kemer ile eşi Senem Kemer'in (69) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan otomobildeki 3 yaşlarındaki çocuk ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazada hayatını kaybeden yaşlı çiftin cenazeleri Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.