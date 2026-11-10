Konya'da Ata'ya saygı duruşu

Konya'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası için Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi. Törene katılan vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla alana geldi. Saat 09.05'i gösterdiğinde sirenler çaldı ve saygı duruşunda bulunuldu. Trafikte araçlarından inenler, kaldırımda yürüyenler, otobüs duraklarındaki vatandaşlar da Ata’ya saygı duruşunda bulundu.

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