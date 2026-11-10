Konya, Aksaray ve Karaman'da 10 Kasım anma törenleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Konya, Aksaray ve Karaman'da da törenlerle anıldı.

Anıt alanında başlayan 10 Kasım anma törenine Konya Valisi İbrahim Akın, askeri ve mülki erkan, protokol mensupları ve öğrenciler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin koyulmasının ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından program Konya Devlet Tiyatrosunda öğrenciler ve öğretmenlerin hazırladığı etkinliklerle devam etti.

Karaman'da 10 Kasım törenleri

Karaman'da Cumhuriyet Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde başlayan törene, Karaman Valisi Hayrettin Çiçek ve il protokolü katıldı. Atatürk Anıtına çelenkler koyulduktan sonra saat 09.05'te çalan sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Anma töreni Piri Reis Kültür Merkezi'ndeki programla devam etti.

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Aksaray'da 10 Kasım törenleri

Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen 10 Kasım anma törenine Vali Murat Duru, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtına çelenklerin koyulmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler çalmaya başladı ve 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra İstiklal Marşı okunurken, göndere çekilen Türk bayrakları yarıya indirildi.