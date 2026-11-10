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        Konya Havalimanı ekim ayında 82 bin 397 yolcuya hizmet verdi

        Konya Havalimanında ekim ayında 82 bin 397 yolcuya hizmet verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 12:08 Güncelleme:
        Konya Havalimanı ekim ayında 82 bin 397 yolcuya hizmet verdi

        Konya Havalimanında ekim ayında 82 bin 397 yolcuya hizmet verildi.

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Konya Havalimanı'nın 2026 yılı ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ekim ayında, İç hatlarda 69 bin 184, dış hat trafiğinde 13 bin 213 oldu. Böylece toplam 82 bin 397 yolcuya Konya Havalimanı'nda hizmet verildi. Ekim ayında Konya Havalimanı'na inişkalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 474, dış hatlarda 104 olmak üzere toplamda 578 olarak gerçekleşti. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise iç hatlarda 623.485 kg, dış hatlarda 292.995 kg olmak üzere toplamda 916.480 kg olarak gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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