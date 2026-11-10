Seydişehir'de evde çıkan yangın söndürüldü
Seydişehir ilçesinde evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 10.11.2026 - 11:49 Güncelleme:
Seydişehir ilçesinde evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dikilitaş Mahallesi'nde Seyit Doğancı'ya ait müstakil evde yanan sobadan çıkan alevler nedeniyle yangın çıktı.
Evde oturanlar ve mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.
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