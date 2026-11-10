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        Karapınar'da balya yangını

        Konya'nın Karapınar ilçesinde gece saatlerinde çıkan balya yangınına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında yaklaşık 12 bin ton balyanın zarar gördüğü öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 13:34 Güncelleme:
        Karapınar'da balya yangını

        Konya'nın Karapınar ilçesinde gece saatlerinde çıkan balya yangınına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında yaklaşık 12 bin ton balyanın zarar gördüğü öğrenildi.

        Yangın, Karapınar ilçesine bağlı Sazlıpınar Mahallesi'nde, S.K.'ye ait balyalarda çıktı. Gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangın mahalline ulaşan ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yangın söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verirken, söndürme çalışmalarına iş makineleri de katıldı. Yangın çalışmaların ardından söndürüldü. Yangında yaklaşık 12 bin ton balyanın zarar gördüğü belirtilirken, tahkikat başlatıldı.

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