Konya'da bebeğin çöp konteynerinin yanına bırakılmasıyla ilgili iki sanığa 15'er yıl hapis cezası

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar M.Y.O. ve S.G.N. ile tutuksuz sanık R.O. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya dahil olurken, taraf avukatları hazır bulundu.

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