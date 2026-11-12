Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı
Konya'da öğretmen olduğu öğrenilen kadın, tartıştığı astsubay kocasını bıçakla yaraladı.
Konya'da öğretmen olduğu öğrenilen kadın, tartıştığı astsubay kocasını bıçakla yaraladı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Kerkük Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, bir ilkokulda öğretmen olan G.T. (52), astsubay kocası A.T. (48) ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada G.T. bıçakla A.T.'yi sırtından yaraladı. G.T.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı A.T., ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli G.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.