Öğretmen, astsubay eşini bıçakla yaraladı

KONYA'da bir ilkokulda görev yapan öğretmen Gamze T. (52), tartıştığı astsubay eşi Alper T.'yi (48) bıçakla yaraladı. Alper T. hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Gamze T. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 23 yıllık evli Gamze T. ile eşi Alper T. arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gamze T., mutfaktan aldığı bıçakla Alper T.’yi sırtından bıçakladı. Kanlar içinde kalan Alper T. yere yığıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Gamze T., eşini bıçakladığını söyleyip, yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından Konya Numune Hastanesine kaldırılan Alper T.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Gözaltına alınan Gamze T. ifadesinde uzun zamandır kavgalarının sürdüğü, aralarında yine tartışma çıktığı ve mutfaktan aldığı bıçakla eşini yaraladığını söyledi. Emniyette işlemleri tamamlanan Gamze T., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.