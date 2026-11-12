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        Konya'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 12:13 Güncelleme:
        Konya'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman'dan İzmir'e giden bir tırı durdurdu.

        Yapılan aramalarda çuvallar içerisinde 13 bin 820 kilogram kıyılmamış yaprak tütün bulundu.

        Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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