Konya'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Yapılan aramalarda çuvallar içerisinde 13 bin 820 kilogram kıyılmamış yaprak tütün bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman'dan İzmir'e giden bir tırı durdurdu.

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