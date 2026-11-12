Turizm profesyonelleri Konya'da buluştu

Programa, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Şube Müdürü Coşkun Bilgin, otel çalışanları ve sektör profesyonelleri katıldı.

Eğitmen Fatih Mehmet Turcan ise turizm sektöründe çalışanların zihinsel ve duygusal dayanıklılığının önemine dikkat çekti.

Konya Turizmciler Platformu Başkanı İbrahim Mayda, programı düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "İnsanın zihnen dahil olmadığı hiçbir operasyonda gerçek başarıdan asla söz edemeyiz." dedi.

Bir otelde düzenlenen programda, çalışanların zihinsel iyi oluşunun misafir memnuniyeti ve kurumsal performansa etkisi ele alındı.

Konya Turizmciler Platformu tarafından "Bilinçli Turizm ve Bütüncül İyi Oluş Sempozyumu" düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.