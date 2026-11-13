Konya'da bir kişi bıçakla yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 13.11.2026 - 13:48 Güncelleme:
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ihbarı üzerine Dalyan Mahallesi'ne gitti.
Bıçakla yaralanmış halde bulunan M.B. (30) ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
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