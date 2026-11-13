Meram'ın doğal ve kültürel zenginlikleri İstanbul'da tanıtılıyor

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen ‘Konya Tanıtım Günleri'nde yerini alan Konya’nın merkez Meram ilçe Belediyesi, ilçenin doğal güzelliklerini, köklü tarihini, kültürel zenginliklerini ve belediyecilik çalışmalarını ziyaretçilerle buluşturuyor. Meram'ın kendine özgü değerleri, İstanbul'da yaşayan Konyalıların ve etkinliğe katılan vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği (KONSİAD) ve Konyalı Sanayici ve İş İnsanları Federasyonu (KONSİFED) tarafından düzenlenen Konya İl Tanıtım Günleri, şehir kültürünün tanıtımı için kapılarını bir kez daha açtı.

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Meram'ın güzellikleri ve değerleri İstanbul'da tanıtılıyor

Meram ve Konya'nın tarihi, kültürel mirası ve yöresel lezzetlerini İstanbul'la buluşturan Konya Tanıtım Günleri, 1215 Kasım tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştiriliyor. Etkinlikte yerini alan Meram Belediyesi de ilçenin sahip olduğu zenginlikleri tanıtmak için ziyaretçilerini ağırlıyor. Meram'ın doğal güzellikleri, tarihi dokusu, kültürel mirası ve Meram Belediyesi tarafından hayata geçirilen hizmet ve projeler hakkında katılımcılara bilgi verildi. Meram standı, ilçeyi yakından tanımak isteyen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

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Konya'nın kültürü ve lezzetleri İstanbul'da buluşuyor

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış programı, semazen gösterisi, mehteran konseri ve halk oyunları gösterileriyle renk kazandı. Açılışa; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Valisi Davut Gül, Konya Valisi İbrahim Akın, KONSİFED ve KONSİAD Başkanı Kemal Çelik, MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ömer Lütfi Arı, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konya'nın ilçelerinden kurum ve kuruluşlar ile özel sektör temsilcilerinin yer aldığı organizasyonda etli ekmek, bamya çorbası, yağ somunu, Mevlana şekeri ve daha pek çok yöresel lezzet ziyaretçilere sunuldu.

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Vali Akın: "Konya, Geçmişini geleceğe taşıyan bir şehir"

Açılışta konuşan Konya Valisi İbrahim Akın, Konya'nın asırlardır farklı kültürleri buluşturan köklü bir medeniyetin hafızası olduğunu vurguladı. Şehrin mimarisinden sanatına, geleneklerinden mutfak kültürüne kadar pek çok alanda bu mirasın izlerini taşıdığını belirten Vali Akın, Konya'nın kültürel zenginliğini ekonomik gelişmişliğiyle birleştirdiğine dikkat çekti. Tarımsal üretim, sanayi, girişimcilik ve dış ticaretteki gücüyle şehrin ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Vali Akın, tanıtım günlerinin Konya'nın tüm değerlerini bir arada yansıttığını söyledi.

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Bakan Çiftçi: "Memleket sevgisi gelecek nesillere aktarılmalı"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise İstanbul'da yaşayan Konyalıların memleketleriyle bağlarını korumasının ve bu sevgiyi çocuklarına aktarmasının önemine değindi. Hemşehrilerine Konya'nın üretimine, istihdamına ve huzuruna sahip çıkma çağrısında bulunan Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak şehrin ve Türkiye'nin her köşesinin güvenliği için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Konuşmasında organize suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin verileri de paylaşan Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda gece gündüz demeden aralıksız çalıştıklarını söyledi.

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Başkan Kavuş: "İstanbul'da değil, sanki Konya'dayız"

Konuşmaların ardından etkinliğin açılışı gerçekleştirildi. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği stantlardan biri de Meram Belediyesinin standı oldu. Meram standını ziyaret eden protokol ve vatandaşlara, ilçenin doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginliği ve Meram Belediyesinin çalışmaları aktarıldı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da Konya İl Tanıtım Günleri dolayısıyla yaptığı açıklamada İstanbul'da yaşayan hemşehrileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Organizasyonda Konya'nın 31 ilçesiyle, belediyeleriyle, kurumlarıyla ve yöresel lezzetleriyle bir arada olduğunu belirten Başkan Kavuş, "Aslında Konya'daymışız gibi hissediyoruz. Lezzetleriyle, kültürüyle Konya burada. Samimiyetiyle, muhabbetiyle burada Konya var" diye konuştu. İstanbul ve çevresinde yaşayan Konyalıları aileleriyle etkinliğe davet eden Başkan Kavuş, bu buluşmaların hemşehrilik bağlarını güçlendirdiğini, çocuklara memleket kültürünü tanıtmak açısından da önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.