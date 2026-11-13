Seydişehir'den kısa kısa
Seydişehir Sulama Birliği Başkanı Deniz Şahin, bir araya geldiği muhtarlarla tarımsal sulamayı değerlendirdi.
Seydişehir Sulama Birliği Başkanı Deniz Şahin, bir araya geldiği muhtarlarla tarımsal sulamayı değerlendirdi.
Seydişehir Sulama Birliği binasında gerçekleştirilen toplantıda sulama hizmetlerinde karşılaşılan sorunlar, üreticilerin beklentileri ve çözüm bekleyen konular ele alındı.
Muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Şahin, sorunların çözümüne yönelik görüş alışverişinde bulundu.
- Seydişehir'de hayırseverlerden akülü tekerlekli sandalye desteği
Seydişehir ilçesinde bir dernek, hayırseverlerin desteğiyle temin ettiği akülü tekerlekli sandalyeyi, huzurevinde kalan ve solunum nedeniyle yürüme sorunu yaşayan kadına teslim etti.
Seydişehir Ümit Çocukları Engelliler Derneği Başkanı Münevver Yaman Yalçınkaya, amaçlarının ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşlara yardımcı olmak olduğunu söyledi.
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