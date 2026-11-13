Kadınhanı İlçe Sağlık Kompleksi yeni binasında hizmete girdi

Kadınhanı halkına daha konforlu, nitelikli ve hızlı sağlık hizmeti sunmak amacıyla inşa edilen yeni komplekste İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yer alıyor.

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