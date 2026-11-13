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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Konya'da ziyaretlerde bulundu

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Konya'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 15:51 Güncelleme:
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Konya'da ziyaretlerde bulundu

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Konya'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Özdağ, programı kapsamında Konya Barosu'nu ziyaret etti.

        Baro Başkanı Oktay Unkur ile bir süre sohbet eden Özdağ, cuma namazı sonrası Türbe Önü Çarşısı'nda esnaf ziyareti yaptı.

        Daha sonra bir alışveriş merkezinde vatandaşlarla görüşen Özdağ, Hürriyetçi Eğitim Sendikası Konya Şube Başkanı Semih Demir'i ziyaret ederek, sendika çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Özdağ, daha sonra Konya Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası Başkanı Halil Bıçakçı'yı ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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