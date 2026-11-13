Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konya'da yerel basında eğitim alan kadın gazeteciler sertifikalarını aldı

        Konya'da yerel basında eğitim alan kadın gazeteciler sertifikalarını aldı

        Konya'da "Yerel Basında Kadın Gazetecilerin Dijital Dönüşüm Yetkinliklerinin Güçlendirilmesi" projesi kapsamında sertifika töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 16:05 Güncelleme:
        Konya'da yerel basında eğitim alan kadın gazeteciler sertifikalarını aldı

        Konya'da "Yerel Basında Kadın Gazetecilerin Dijital Dönüşüm Yetkinliklerinin Güçlendirilmesi" projesi kapsamında sertifika töreni düzenlendi.

        Basın İlan Kurumu İnsan Kaynakları Müdürü Feyza Andaş, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde, kurum olarak sektöre yönelik sorumluluklarını yalnızca ekonomik desteklerle sınırlı görmediklerini söyledi.

        Sürdürülebilir güçlü bir yayıncılık yapısının nitelikli insan kaynağıyla mümkün olduğuna inandıklarını belirten Andaş, şunları kaydetti:

        "Geride bıraktığımız beş günlük eğitim, kadın gazetecilerimizin dijital habercilik alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, yeni medya araçlarını daha etkin kullanmaları ve içerik üretiminde farklı yetkinlikler kazanmaları açısından önemli fırsatlar sundu. Burada edindiğiniz bilgi ve deneyimlerin yalnızca kişisel mesleki gelişiminize değil, görev yaptığınız yayın kuruluşlarının çalışmalarına ve genel olarak basın sektörünün niteliğine de katkı sağlayacağına inanıyorum. Özellikle mesleki tecrübenizin yeni teknolojilerin sunduğu imkanlarla buluşmasının haberciliğe farklı perspektifler kazandıracağını düşünüyorum."

        REKLAM

        Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İhsan Bostancı da yerel basının gücünün korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve çağın yakalanması için dijital dönüşümün kaçınılmaz bir zorunluluk olarak karşılarına çıktığını ifade etti.

        KTO Karatay Üniversitesi Rektör Vekili Atilla Özütok ise programın kadın gazetecilerin dijital dönüşüm süreçlerinde daha güçlü yetkinlikler kazanmasının hedeflendiğini kaydetti.

        Tören, gazetecilere sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ara ödemelere devam edilecek
        Ara ödemelere devam edilecek
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        "149 bin lira civarında para gönderildi"
        "149 bin lira civarında para gönderildi"
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Aşk iddialarını doğruladı
        Aşk iddialarını doğruladı
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!

        Benzer Haberler

        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Konya'da ziyaretlerde bulundu
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Konya'da ziyaretlerde bulundu
        Konya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası protesto edildi
        Konya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası protesto edildi
        Karatay'ın güzellikleri Konya İl Tanıtım Günleri'nde
        Karatay'ın güzellikleri Konya İl Tanıtım Günleri'nde
        KADES ihbarına giden polis, bıçakla yaralanmış genç adamı buldu
        KADES ihbarına giden polis, bıçakla yaralanmış genç adamı buldu
        Konya'da bir kişi bıçakla yaralandı
        Konya'da bir kişi bıçakla yaralandı
        Meram'ın doğal ve kültürel zenginlikleri İstanbul'da tanıtılıyor
        Meram'ın doğal ve kültürel zenginlikleri İstanbul'da tanıtılıyor