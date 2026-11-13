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        Konya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası protesto edildi

        Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukayı sürdürmesine tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 15:37 Güncelleme:
        Konya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası protesto edildi

        Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukayı sürdürmesine tepki gösterildi.

        Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde cuma namazının ardından Kapı Camii önünde toplanan vatandaşlar, İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Platform Başkanı Adem Ceylan, yaptığı açıklamada, insanlık olarak, tarifi mümkün olmayan bir acziyet ve utanç içerisinde olduklarını söyledi.

        İnsanlığın Gazze'de çamura saplandığını ifade eden Ceylan, "Tarihin en büyük zalimleri olan siyonizm ile tarihin en izzetli direnişçileri olan Gazzelilerin mücadelesi devam ediyor ama maalesef tüm insanlık seyrediyor. Gazze direnişinin dünyayı değiştireceğine olan inancımızı muhafaza ediyoruz." dedi.

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        Herhangi bir siyasi ve güvenlik şartı öne sürülmeksizin insani yardım, barınma ve toparlanma için gerekli malzemelerin sınır kapılarından girişinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Ceylan, şunları kaydetti:

        "Gazze halkının bugün yalnızca dayanışma mesajlarına değil, gıdaya, ilaca, temiz suya, sağlam çadırlara, battaniyelere, ısınma malzemelerine, güvenli yaşam koşullarına ihtiyacı var. İnsanlık, yaşanan bu büyük trajediye daha ne kadar sessiz kalabilir? Bugün Gazze'de yaşananlara karşı nerede durduğumuz, hangi sorumluluğu üstlendiğimiz, mazlumların yaralarını sarmak için ne yaptığımız, insan olmanın en önemli ölçütlerinden birine dönüşmüştür. Çocukların üşüdüğü, annelerin çaresiz kaldığı, hastaların ilaçsız bırakıldığı bir yerde dünyanın sessiz kalmaya hakkı yoktur."

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        Kalabalık, dua edilmesinin ardından dağıldı.

        Galeri
        Galeri

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