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        Konya'da taksicilerden korsan taksiciliğe tepki

        Konya'da bir grup taksi şoförü, korsan taksiciliğe tepki göstermek amacıyla basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 21:55 Güncelleme:
        Konya'da taksicilerden korsan taksiciliğe tepki

        Konya'da bir grup taksi şoförü, korsan taksiciliğe tepki göstermek amacıyla basın açıklaması yaptı.

        Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu önünde toplanan taksi şoförleri, araçlarına "Güvenli ulaşım için kurallara uyun", "Korsan taşımacılık hem cebinizi hem güvenliğinizi tehlikeye atar", "Korsana hayır" yazılı afişler astı.

        Taksiciler adına açıklama yapan Konya Şoförler Nakliyeci ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Şen, sorunun acilen çözüme kavuşmasını beklediklerini belirtti.

        Korsan taşımacılık nedeniyle paranın yurt dışına aktığını ifade eden Şen, "Biz vergimizi veriyoruz, cezamızı ödüyoruz. Halkımızın da sorumluluğu var. Devletimize katkısı olmayan kişileri tercih etmemeliler. Bizim resmi araçlarımızı tercih etmeliler." dedi.

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        Galeri

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