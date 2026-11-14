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        Jandarma Motosikletli Akrobasi Timi TULPAR nefes kesti

        Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren TULPAR Jandarma Motosikletli Akrobasi Timi, Konya'da gösteri düzenledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 15:48 Güncelleme:
        Jandarma Motosikletli Akrobasi Timi TULPAR nefes kesti

        Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren TULPAR Jandarma Motosikletli Akrobasi Timi, Konya'da gösteri düzenledi.

        Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda gerçekleştirilen gösteride TULPAR ekibi, motosikletleriyle akrobatik hareketler sergiledi. Denge ve koordinasyon gerektiren hareketleri başarıyla gerçekleştiren jandarma personeli, izleyenlerden alkış aldı. Gösteriyi izlemek için meydanda toplanan vatandaşlar, akrobatik hareketleri cep telefonlarıyla kaydederken etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi. Vatandaşlar gösteriden çok keyif aldıklarını söyledi.

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