'Konya Ovası'nda yılın başında düşen yağışlar ekime hazırlanan çiftçiye fayda sağladı'

KONYA Ovası'nda bu yılın başından itibaren düşen yağışlar, yeni ekim sezonuna girerken de çiftçilere fayda sağladı. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, toprağın neminin ekim için uygun olduğunu ifade ederek, “2026 yılının başlarında alınan yağış bereketi, çifti için ürün ekim dönemi olan bu aylarda da devam ediyor diyebiliriz. Dileğimiz, kış aylarının bol kar yağışlı geçmesidir” dedi.

'Türkiye'nin tahıl ambarı' olarak bilinen, 2 milyon 200 bin hektarlık ekim alanına sahip ve geçen yıllarda kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalınan Konya Ovası'nda bu yılın başından bu yana düşen yağışlar, çiftçiye fayda sağladı. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, konuya ilişkin, “2025-2026 buğday sezonu gerçekten çok bereketli oldu. Hem buğday hem arpa üretiminde belki de Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. 2026-2027 Ekim sezonu ülkemizin çoğu bölgesinde başladı ve halen devam ediyor ve aralık ayının sonuna kadar da devam edecek. Bu yıl da geçmiş yıllardan farklı olarak eylül ekim ayı yağışlı geçti ama çiftçi alışkanlıkları çok fazla değişmedi. Çiftçilerimiz yine büyük bir kısmı ayına ekimi sarkıttılar ama kıraç alanlarda ekimlerin büyük oranda tamamlandığını söyleyebiliriz. Tabi bu sezon içerisinde de sıcaklıklarda da ani düşmeler, yükselmeler söz konusu. Geçtiğimiz hafta bölgemizde eksi 10 dereceleri gören bölgeler oldu ama ekim sezonu henüz yeni başladığı, bitkilerin de yeni çıkış yaptığı için bunlarda herhangi bir olumsuzluk oluşturmadı. Güneydoğu Anadolu Bölgemizde, Çukurova bölgemizde de yine ekim işlemleri genellikle aralık ayının başlarına civarında başlıyor. Dolayısıyla şu an için buğday ekim arazilerinde herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil” diye konuştu.

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'TOPRAĞIN NEMİ İYİ'

Toprağın neminin ekim dönemindeki önemine değinen Prof. Dr. Soylu, şöyle konuştu:

“Geçen yıldan farklı olarak bu yıl ülke genelinde eylül ve ekim yağışlarından kaynaklı buğday ekimlerinde ve çıkışların yardımcı olacak toprak neminin iyi olduğunu söyleyebiliriz. Buğday yetiştiriciliğinde sadece çıkış önemli değil. Özellikle mart, nisan, mayıs yağışları da rekolteyi belirliyor. İşte geçtiğimiz sezondaki artış bundan kaynaklıydı. Biz her dönemde çıkışı sağlayacak kadar ve devamında bol yağışlı bir kış, kar örtülü bir kış ve devamında da mart, nisan, mayıs aylarında da yüksek verim potansiyelini ortaya çıkaracak bir yağışlı periyot bekliyoruz.”

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‘BU YIL TOPRAK SUYA DOYDU’

Bu yıldan beklentinin bol kar yağışlı bir sezon olmasını beklediklerini ifade eden Prof. Dr. Soylu, “2026 yılının başlarında alınan yağış bereketi, çifti için ürün ekim dönemi olan bu aylarda da devam ediyor diyebiliriz. Dileğimiz, kış aylarının bol kar yağışlı geçmesidir. Geçen yıl bu vakitler toprak çok açtı. Çok şiddetli kuraklık yaşamıştık. Toprak derinliğine baktığımız zaman aşırı kuruydu; ama bu yıl topraklar suya doygun. Eğer bol kar yağışlı bir kış sezonu geçirirsek, hem taban suyu ve yer altı suları hem de barajlarımızda çok ciddi bir doluluk oranına ulaşabiliriz” ifadelerini kullandı.