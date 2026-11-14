Konyaspor hazırlık maçında Kayserispor'u 2-0 mağlup etti
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada Kayserispor ile hazırlık maçında karşılaştı. Yeşilbeyazlı ekip, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı 20 kazandı.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada Kayserispor ile hazırlık maçında karşılaştı. Yeşilbeyazlı ekip, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı 20 kazandı.
Teknik Direktör İlhan Palut karşılaşmaya; Bahadır Han Güngördü, Ahmet Oğuz, Da Mata, Uğurcan Yazğılı, Arif Boşluk, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Diogo Gonçalves, Emir Bars, Jackson Muleka ve Enis Destan 11’i başladı. Müsabakanın ikinci yarısında; Egemen Aydın, Atilla Saltı, Mücahit İbrahimoğlu, Ömer Çobanoğlu, Ayberk Bayramoğlu, Mehmet Ali Gökmen, Ramazan Özkan, Efe Seçil, Mustafa Muhammed Alim Barış Bilge, Muhammed Arda Var, Alphq Kabinet Fofana ve Yiğit Ökten görev aldı.
Karşılıklı ataklarla geçen maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Yeşilbeyazlılar, ikinci yarıda 69 ve 89. dakikalarda Mustafa Muhammed’in golleriyle müsabakadan 20 galip ayrıldı.
Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
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