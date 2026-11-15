Yeşilay'ın Akdeniz Bölgesi istişare toplantısı Konya'da yapıldı
Yeşilay'ın Akdeniz Bölgesi 2026 yılı istişare toplantısı, Konya Şubesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Yeşilay'ın Akdeniz Bölgesi 2026 yılı istişare toplantısı, Konya Şubesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Şeyma Halaç başkanlığında düzenlenen toplantıda, bölge şubelerinin yıl boyunca yürüttüğü çalışmalar, faaliyetleri ve gelecek dönem hedefleri değerlendirildi.
Şube temsilcilerinin katıldığı toplantıda, bağımlılıkla mücadele çalışmalarının etkinliğinin artırılması, bölgesel faaliyetlerin güçlendirilmesi ve şubeler arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi konuları ele alındı.
Program kapsamında Konya'ya gelen Yeşilay temsilcileri, Kelebekler Vadisi ve Sille'yi gezdi.
Yeşilay Konya Şube Başkanı Yağmur Küçükbezirci, toplantının bölgesel iş birliği ve deneyim paylaşımı açısından önemli olduğunu belirtti.
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