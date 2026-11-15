Konya'da uyuşturucu satıcısı polisin sıkı takibiyle yakalandı

Konya’da uyuşturucu maddeleri farklı noktalara bırakıp alıcılara ulaştıran şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticaretiyle ilgili bir şahsı takibe aldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde; uyuşturucu madde ticaretinde "Konumcu" olarak tabir edilen bir şahsın, uyuşturucu maddeleri alıcıların temin edebilmesi amacıyla 20 farklı noktaya bıraktığı tespit edildi. Ekiplerin titiz çalışmaları ve yürüttüğü sıkı takip sonucunda şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda 21 gram metamfetamin ve 10 gram eroin maddesi ele geçirildi.

REKLAM

Yakalanan şüpheli şahıs, "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.