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        Konya'da uyuşturucu satıcısı polisin sıkı takibiyle yakalandı

        Konya'da uyuşturucu maddeleri farklı noktalara bırakıp alıcılara ulaştıran şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 10:46 Güncelleme:
        Konya'da uyuşturucu satıcısı polisin sıkı takibiyle yakalandı

        Konya’da uyuşturucu maddeleri farklı noktalara bırakıp alıcılara ulaştıran şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

        Edinilen bilgiye göre, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticaretiyle ilgili bir şahsı takibe aldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde; uyuşturucu madde ticaretinde "Konumcu" olarak tabir edilen bir şahsın, uyuşturucu maddeleri alıcıların temin edebilmesi amacıyla 20 farklı noktaya bıraktığı tespit edildi. Ekiplerin titiz çalışmaları ve yürüttüğü sıkı takip sonucunda şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda 21 gram metamfetamin ve 10 gram eroin maddesi ele geçirildi.

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        Yakalanan şüpheli şahıs, "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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