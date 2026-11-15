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        Konya'da bıçaklı kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan genç, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 14:43 Güncelleme:
        Konya'da bıçaklı kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan genç, hayatını kaybetti.

        Fatih Mahallesi Güllüova Sokak'ta, Muhammed Kayra Ziya Güven (17) ile bir grup arasında tartışma çıktı.

        Bıçaklı kavgaya dönen olayda Güven, sırtından yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Güven, kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis, olayla ilgili 3 zanlıyı gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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