Konya'da bıçaklı kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti
Konya'nın Selçuklu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan genç, hayatını kaybetti.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan genç, hayatını kaybetti.
Fatih Mahallesi Güllüova Sokak'ta, Muhammed Kayra Ziya Güven (17) ile bir grup arasında tartışma çıktı.
Bıçaklı kavgaya dönen olayda Güven, sırtından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Güven, kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili 3 zanlıyı gözaltına aldı.
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