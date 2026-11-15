Kanser nedeniyle kaybettiği babasının anısına aronya bahçesi kurdu

SAVAŞ GÜLER - İstanbul'da yaşarken Konya'ya gelerek aronya yetiştiriciliğine başlayan Ahmet Kerim Örnek, kanser nedeniyle kaybettiği babasının anısını, çocukluğunun geçtiği yaylalarda kurduğu aronya bahçesiyle yaşatıyor.

İstanbul'da yaşayan Örnek, kanser tedavisi gören babasının 2020'de vefatının ardından, babasının doğup büyüdüğü topraklarda onun hatırasını yaşatmak ve birlikte kurdukları hayali gerçeğe dönüştürmek istedi.

Örnek, 2023'te Konya'nın Taşkent ilçesi Bolay Mahallesi'nde 8 bin metrekarelik alana diktiği 3 bin 300 fidanla aronya bahçesi kurdu.

Belirli aralıklarla İstanbul'dan Konya'ya gelen 51 yaşındaki Örnek, AA muhabirine, bağışıklık sistemi hastalıklarının tedavisine destek olabileceğini ve ağrıları hafifletebileceğini düşündüğü doğal ürünler araştırırken aronya yetiştiriciliği fikrinin ortaya çıktığını söyledi.

REKLAM

Babasıyla bahçe kurma hayalinin oluştuğunu anlatan Örnek, şöyle konuştu:

"Babamın tedavi sürecinde araştırma yaparken aronyanın tam da Bolay Mahallesi'nin yaylasında, yaklaşık 1700 metre rakımda yetiştirilmesinin çok uygun olacağını düşündüm ve ekmeye karar verdim. Daha sonra babamı kaybettik. Onun hatıralarını yaşatmak düşüncesiyle buraya geldik. Yani hem yayla evlerinin burada olması hem de bahçenin olması ayrı bir duygusallık katıyor. Bu bahçeyi görse çok mutlu olurdu. Çok severdi burayı. Burada küçük evleri varmış. Dolayısıyla babamın da çocukluğu buralarda, bu yaylalarda geçmiş. O anlamda da bu noktanın özel bir yeri var."

REKLAM

Sertifikalı fidanların meyve vermeye başladığını belirten Örnek, Karaman'daki kurutma tesisinde işlemden geçtikten sonra paketlenen ürünlerin, kuruyemişçilere ve toptancılara satışının gerçekleşeceğini söyledi.

- "Biz babamla kendi ürünümüzü yetiştiremedik"

Örnek, babasının hayatının son dönemlerinde, çocukluğunun geçtiği bu bölgeden, dostlarından bahsettiğini, buraların fotoğraf ve videolarını izlediğini belirterek, "Ben de küçüklüğümden beri yaz tatillerimde mutlaka gelirdim, çocukluğum burada geçti. Dolayısıyla buranın yabancısı değilim. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Biz babamla kendi ürünümüzü yetiştiremedik. İnşallah bundan sonraki dönemlerde ihtiyacı olanlar gelir bu meyveyi tanır, yer, kullanır. Zaten bahçemizin kapısı herkese açık. Gelip istediğiniz gibi toplayabilirsiniz ve yiyebilirsiniz diyoruz." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Doğal ve organik tarıma sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Örnek, bu değerin hem aile hem de ülke ekonomisine katkı sağladığını söyledi.