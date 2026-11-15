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        Konya'da bıçaklanan çocuk hayatını kaybetti

        Konya'da dün çıkan kavgada sırtından ve kolundan bıçaklanarak ağır yaralanan çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 13:05 Güncelleme:
        Konya'da bıçaklanan çocuk hayatını kaybetti

        Konya'da dün çıkan kavgada sırtından ve kolundan bıçaklanarak ağır yaralanan çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Güllüova Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Kayra Ziya Güven (17) ile bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşürken Muhammed Kayra Ziya Güven sırtından ve kolundan bıçakla yaralandı. Yaralı şekilde kaçarak bir iş yerine sığınan Güven, burada yere yığıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Güven burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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        Olayla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenilirken, tahkikat devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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