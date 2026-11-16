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        Konya'da hastalar kent merkezine gitmeden uzman doktorla görüntülü görüşebiliyor

        ZEHRA MELEK TUĞLU - Konya'da sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla uygulanan Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi, özellikle il merkezine uzak ilçelerde yaşayan hastaların uzman doktorlara bulundukları yerden ulaşmasına imkan tanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:21 Güncelleme:
        Konya'da hastalar kent merkezine gitmeden uzman doktorla görüntülü görüşebiliyor

        ZEHRA MELEK TUĞLU - Konya'da sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla uygulanan Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi, özellikle il merkezine uzak ilçelerde yaşayan hastaların uzman doktorlara bulundukları yerden ulaşmasına imkan tanıyor.

        Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen uygulama kapsamında kent merkezine uzak ilçelerdeki hastalar, bulundukları sağlık kuruluşlarında görevli sağlık personelinin desteğiyle uzman doktorlarla iletişime geçiyor.

        Görüntülü görüşme yoluyla gerçekleştirilen değerlendirmede doktorlar, hastaların şikayetlerini dinleyerek muayene sürecini uzaktan yürütüyor.

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        Gerekli görülmesi halinde hastaların tedavi planı oluşturulurken, ileri tetkik ve yüz yüze muayene için ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirme yapılıyor.

        - "Hastalarımızın, merkeze gelmesine gerek kalmadan bu işlemi yapmış oluyoruz"

        İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde önemi artan uzaktan takip yöntemlerini, kırsal ilçelerdeki uzman hekim ihtiyacını karşılamak için uygulamaya aldıklarını söyledi.

        Uzman hekim kadrosunun da nüfusa orantılı belirlendiğini anlatan Yavuz, şöyle konuştu:

        "Her uzman doktoru her ilçeye veremiyoruz. Nüfusu 10 binin altında olan ilçelerde bunu uyguluyoruz. Çünkü bu ilçelere biz bazı uzman branşları veremiyoruz. Küçük ilçelerimizde branş doktorlarının bulunmaması nedeniyle hastalarımız, merkeze gelmek zorunda kalıyordu. Doktora ulaşmakta zorlanılan yerlerde uzaktan sağlık hizmetini devreye alalım dedik. 11 ilçemizde merkezdeki doktorlarımızla bağlantılı olarak uzaktan sağlık hizmetini başlattık. Hastalarımız, hastanemize başvurduktan sonra ilçedeki doktorumuz uzaktan sağlık yöntemiyle merkezdeki doktorla direkt bağlantı kurarak hastanın muayene durumunu bildiriyor. Böylece merkezdeki doktorumuz hastanın reçetesini ve tedavisini düzenleyebiliyor. Hastalarımızın, merkeze gelmesine gerek kalmadan bu işlemi yapmış oluyoruz. Hastalarımız da doktorla görüntülü görüşmüş oluyor."

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        Yaklaşık bir yıldır bu sistemin uygulandığına değinen Yavuz, hastalardan olumlu dönüşler aldıklarını, 11 ilçenin her birinde yaklaşık 90 hastayla görüşüldüğünü dile getirdi.

        - "Hastalarımız hem maliyet hem de zaman kaybı yaşamadan muayene olup tedavilerine başlıyor"

        Güneysınır Vali İhsan Dede Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Karabulut, sistem sayesinde hasta ve doktorun birbirini görebildiğini belirterek, "Görüşme sonrası gerekli tahliller hastanemizde yapıldıktan sonra uzman hekim tedaviyi planlayıp reçeteyi yazıyor. Hastalarımızı Konya'ya ya da başka şehirlere göndermeden tedavi etmiş oluyoruz. Bu sayede hastalarımız hem maliyet hem de zaman kaybı yaşamadan muayene olup tedavilerine başlıyor." diye konuştu.

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        Bu sistemle Konya genelinde 1698 hastaya hizmet verildiğini aktaran Karabulut, 1544 hastanın tedavi gördüğünü ve sağlığına kavuştuğunu kaydetti.

        - "Konya merkeze gitseydim okula gidemeyecektim"

        Kaşıntı şikayetiyle torununu hastaneye getiren Şahin Üner, sistemden çok memnun olduklarını vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Ortaokul öğrencisi Ferhat Üner de "Konya merkeze gitseydim okula gidemeyecektim. Şimdi hastaneye geldik. Muayene oldum ve öğleden sonra okuluma gidebileceğim." dedi.

        Boyun ve sırt ağrıları nedeniyle hastaneye başvuran 49 yaşındaki Leyla Kesik, fizik tedavi uzmanıyla görüştüğünü belirterek, "Bizim için Konya'ya gidip gelmek zor. İmkanlarımız kısıtlı. Uzaktan değerlendirme bizim hayatımızı kolaylaştırdı." ifadelerini kullandı.

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        Nöroloji muayenesi için hastaneye başvuran 76 yaşındaki Ahmet Öztürk de ilaç raporunu yenilemek için uzman hekimle görüşme sağladıklarını anlattı.

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