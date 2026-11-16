Konumcu uyuşturucu tacirinin film taktiği kısa sürdü Konya'da konum yoluyla uyuşturucu satışı yapan şahıs, vatandaşların şüphesi üzerine yapılan ihbarla yakalandı

Konya'da konum taktiği ile uyuşturucu ticareti yapan şahıs polis ekiplerince yakalandı. Farklı noktalara çöp bırakıyor görünümü veren şahsın uyuşturucu madde bıraktığı anlar kameralara yansırken, taktiği ise vatandaşlar tarafından yapılan ihbarla çözüldü. Gözaltına alınan şüpheli, "Bir filmden esinlenerek bu yöntemi yaptık ama artık polis de vatandaş da daha duyarlı. Takibe alınıp yakalandık" dediği öğrenildi.

Olay, merkez Meram ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri farklı noktalara sürekli bir kişi tarafından poşet bırakıldığı ve bu poşetin kısa süre sonra farklı kişiler tarafından alındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, belirlenen adresleri takibe alarak olayın uyuşturucu madde ticareti olduğunu belirledi. ‘Konumcu' olarak belirlenen uyuşturucu taciri bir şahsın, uyuşturucu maddeleri alıcıların temin edebilmesi amacıyla 20 farklı noktaya bıraktığı tespit edildi. Ekipler ‘konumcu' tabir edilen şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs üzerinde yapılan aramalarda, 21 gram metamfetamin ve 10 gram eroin maddesi ele geçirildi.

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Konumla uyuşturucu satışı kamerada

Takibe alınan şahsın uyuşturucu bıraktığı anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, konumcu şahsın gelerek belirlenen alana uyuşturucuyu bıraktığı ardından telefonu ile alıcıya sadece konum attığı, ardından uyuşturucu alan kişilerin gelerek konum bilgisi üzerine uyuşturucuyu bırakılan yerden aldığı görülüyor. Yakalanan şüpheli M.S.T.'nin, "Bir filmden esinlenerek bu yöntemi yaptık ama artık polis de vatandaş da daha duyarlı. Takibe alınıp kısa sürede yakalandık. Uyuşturucu ticareti yaptığım için pişmanım" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.