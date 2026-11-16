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        Karapınar'da Kızılay'dan kan bağışı kampanyası

        Konya'nın Karapınar ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası ilgi gördü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 14:41 Güncelleme:
        Karapınar'da Kızılay'dan kan bağışı kampanyası

        Konya’nın Karapınar ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası ilgi gördü.

        Türk Kızılay’a ait kan bağışı tırı, Karapınar Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti. Beş gün boyunca meydanda hizmet veren kan bağışı tırına vatandaşlar ilgi gösterdi. Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar, öncelikle sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildi. Bağış vermeye uygun bulunan vatandaşlardan kan alındı. Kampanyada, 5 günün sonunda toplam 346 ünite kan bağışı gerçekleştirildi.

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