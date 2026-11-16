Konya'da 4'üncü kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti

Apartman ve çevresinde inceleme başlatan polis ekipleri, genç kadının düştüğü değerlendirilen 4'üncü kattaki pencerenin açık olduğunu belirledi.

Evsat Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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