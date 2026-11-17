Konya'nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil, şarampole devrilip bir bahçenin tel örgülerine çarptı. Kazada 2'si yabancı uyruklu kadın olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, BeyşehirKonya kara yolunun 5. kilometresinde bir akaryakıt istasyonunun karşısında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.B. yönetimindeki 42 ALD 373 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen araç, şarampole devrildikten sonra yol kenarındaki bir bahçenin tel örgülerine çarparak yan yattı. Kazada otomobil sürücüsü M.B. ile araçta yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu kadınlar D.K. ve Z.M. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.