Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yangın sonrası evleri yenilenen aileyi ziyaret etti.

Ustaoğlu, Saadetler Mahallesi'nde mayısta meydana gelen yangında evleri kullanılamaz hale gelen ve evleri belediye ekiplerince yenilenen çiftle bir araya geldi.

Zor zamanlarında hemşehrilerinin yanında olduklarını belirten Ustaoğlu, "Darda ve sıkıntıda olan her vatandaşımızın yanındayız." dedi.

- Başkan Ustaoğlu'ndan inceleme

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Gökçehüyük Barajı Şehit Muhsin Kiremitçi Mesire Alanı çevresinde yürütülen çalışmaları inceledi.

Ustaoğlu, gazetecilere, çalışmalar kapsamında vatandaşların kullanımına sunulan 5 solar aydınlatma direği ile çeşitli malzemelerin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındığını söyledi.

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İlçeye yeni bir mesire alanı kazandırmak amacıyla projeler geliştirdiklerini anlatan Ustaoğlu, "Belediye olarak yürüttüğümüz çalışmalar aralıksız devam ediyor. Kamu malına zarar vermek, hepimizin ortak değerlerine ve geleceğine zarar vermektir. Her çalışmamızda Seydişehir'e yeni bir soluk getirmeye çalışıyor, bunun için mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.