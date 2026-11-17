Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, COP31 İklim Zirvesi'nde gerçekleştirdiği sunumla Meram'ın sıfır atık, akıllı atık yönetimi, yeşil alan yatırımları ve gönüllü katılım alanındaki çalışmalarını anlattı. Yerel yönetimlerin iklim eylemindeki rolüne dikkat çeken Başkan Kavuş, teknoloji ve vatandaş katılımını esas alan Meram Modeli'ni katılımcılarla paylaşırken Meram'ın çevre ve sıfır atık uygulamaları büyük beğeni topladı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP31 İklim Zirvesi'nde "İklim Eyleminde Yerel Yönetimler ve Gönüllü Katılım Uygulamaları" oturumunda Meram'da hayata geçirilen çevre, sıfır atık ve sürdürülebilir şehircilik çalışmalarını uluslararası platforma taşıdı. Akıllı atık yönetiminden Çevre Kart uygulamasına, yeşil alan yatırımlarından gönüllü katılıma uzanan Meram Modeli, somut sonuçlarıyla dikkat çekti.

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Başkan Kavuş iklim mücadelesinde yerel yönetimlerin rolüne dikkat çekti

İklim değişikliğinin artık yalnızca çevresel bir sorun değil, insanlığın ortak geleceğini ilgilendiren hayati bir mesele olduğunu vurgulayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, COP31'in Türkiye açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. İklim mücadelesinin uluslararası anlaşmalar ve ulusal politikalarla sınırlı kalamayacağını belirten Başkan Kavuş, asıl başarının şehirlerde, sokaklarda, mahallelerde ve insanların günlük yaşamında ortaya konulacak çalışmalarla mümkün olacağını ifade etti. Meram Belediyesi olarak bu anlayışı belediyecilik politikalarının merkezine aldıklarını belirten Başkan Kavuş, yasal sorumlulukların ötesine geçen Meram Modeli'ni katılımcılarla paylaştı.

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Akıllı atık yönetimiyle yüzde 57 karbon azaltımı

Sunumun önemli başlıklarından birini Meram'ın teknoloji destekli atık yönetimi çalışmaları oluşturdu. Yer altı konteynerlerine yerleştirilen doluluk ve sıcaklık sensörleri ile yapay zeka destekli dinamik rota sistemi sayesinde atık toplama süreçlerinin daha verimli hale getirildiğini anlatan Kavuş, uygulamayla yüzde 25 yakıt tasarrufu sağlandığını aktardı. Sistem sayesinde konteyner yangınlarının büyümeden önlendiğini ve ekipman zararlarının önüne geçildiğini belirten Başkan Kavuş, sunumunda akıllı atık yönetimiyle ton başına karbon salımı 420 kilogramdan 180 kilograma düşürülerek yüzde 57 azaltım sağlandığını kaydetti.

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Çevre Kart ile vatandaşın katılımı ekonomik kazanca dönüşüyor

Meram'ın çevre politikalarında gönüllü katılımın önemine de değinen Başkan Kavuş, "Atık Getir, Para Kazan" anlayışıyla uygulanan Meram Çevre Kart Projesi'ni örnek gösterdi. Vatandaşların evlerinde ayrıştırdıkları geri dönüştürülebilir atıkları teslim ederek kartlarına nakit bakiye kazandıklarını belirten Başkan Kavuş, ‘'Çevre bilincini ekonomik teşvikle buluşturduk. Projenin 1 Mart1 Eylül dönemine ait verilerine göre 2 bin 6 hanenin katılımıyla 101,37 ton atık toplandı ve vatandaşlara 233 bin 295 TL ödeme yapıldı. Bu çalışmaların yanında Yaklaşık 8 yılık süreçte gerçekleştirilen sıfır atık ve çevre çalışmalarıyla 19 bin 538 ton atık ile 107 bin ağacın kesilmesi önlenirken 47 milyon kWh enerji, 507 bin ton su ve 1760 ton petrol tasarrufu sağlandı. Böylelikle 101 milyon TL tasarruf yapıldı" diye konuştu.

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Yeşil alanlardan gençlere uzanan çevre seferberliği

Meram'ın çevre çalışmalarının yalnızca atık yönetimiyle sınırlı olmadığını belirten Başkan Kavuş; sadece son üç yılda 129 bin 45 metrekare yeni yeşil ve dinlenme alanı oluşturulduğunu, 64 bin 389 fidan ile 256 bin 93 bitkinin toprakla buluşturulduğunu aktardı. Başkan Kavuş'un sunumunda; ilçeye kazandırılan 26 yeni park, 7 yenilenen park ve 6 mahalle koruluğu da öne çıkan çalışmalar arasında yer aldı. Sunumda ayrıca okullar arası sıfır atık yarışmalarıyla 17 bin 43 öğrenciye ulaşılması ve gençlerin iklim mücadelesine katılması da Meram'ın toplumsal dönüşüm yaklaşımının önemli örnekleri olarak paylaşıldı.

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"Ortak sorumluluk, yerelde atılan adımlarla hayat bulur"

Konuşmasının sonunda iklim mücadelesinin ortak sorumluluk gerektirdiğini vurgulayan Başkan Kavuş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un "Dünyanın iklim takvimi ortaklaşıyor. Ortak bir takvim, ortak bir sorumluluk getiriyor" sözünü hatırlattı. Bu sorumluluğun önemli paydaşlarından birinin de yerel yönetimler olduğunu ifade eden Başkan Kavuş, Meram Modeli'nin daha yaşanabilir bir gelecek için ortaya konulan gayretin ürünü olduğunu belirtti. Gelecek dönemde de yeni projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini dile getiren Başkan Kavuş'un sunumunda, Meram'ın çevre, sıfır atık, teknoloji ve gönüllü katılım alanındaki başarıları büyük beğeni topladı.