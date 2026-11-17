Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, COP31 kapsamında gerçekleştirilen "İklim Eyleminde Yerel Yönetimler ve Gönüllü Katılım Uygulamaları" oturumunda Selçuklu Belediyesi’nin iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında yürüttüğü çalışmaları anlattı. Başkan Ahmet Pekyatırmacı, tarihi ve kültürel değerleri korurken gelecek nesillere yaşanabilir ve dirençli bir kent bırakmak için çalıştıklarını belirterek, Selçuklu’dan dünyaya uzanan iklim eylemi vizyonunu kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da devam ediyor. Küresel iklim değişikliğiyle mücadele, sera gazı emisyonlarının azaltılması, yenilenebilir enerjiye geçiş ve iklim finansmanı konularının ele alındığı zirve kapsamında Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da "İklim Eyleminde Yerel Yönetimler ve Gönüllü Katılım Uygulamaları" oturumuna katıldı. Yerel ve Bölgesel Yönetimler Küresel Görev Gücü Pavilyonu’nda gerçekleştirilen oturumda Başkanı Ahmet Pekyatırmacı çevre, sıfır atık, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında yürüttükleri çalışmaları aktardı.

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"Gelecek nesillere yaşanabilir ve dirençli bir kent bırakmak için çalışıyoruz"

700 bini aşan nüfusuyla Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri olan Selçuklu’da sürdürülebilir kentleşmeyi, çevrenin korunmasını ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi öncelediklerini kaydeden Başkan Pekyatırmacı, "Tarihi ve kültürel değerlerimizi korurken gelecek nesillere yaşanabilir ve dirençli bir kent bırakmak için çalışıyoruz. İklim politikalarımızın temel başlıklarından biri sıfır atık ve döngüsel ekonomi. ‘Atık Kumbaram’ projemizle 20222026 yılları arasında 16 bin 810 vatandaşımızı sisteme dahil ettik, 3 bin 50 ton geri kazanılabilir atık topladık ve sosyal destek kartlarına 4 milyon 300 bin TL bakiye yükledik. Böylece çevresel faydayı sosyal destekle birleştirdik. Kompost Üretim Tesisimizde park, bahçe, semt pazarı ve hal atıklarını değerlendirerek bugüne kadar 13 bin 610 ton kompost ürettik ve yeniden yeşil alanlarımızda kullandık. Eğitim ve farkındalık çalışmalarımız kapsamında 2022’den bu yana okullarımızda 758 ton atığın kaynağında ayrıştırılmasını sağladık. Tiyatro oyunlarımızla 37 bin 26 öğrenciye ulaştık. Yeşil Atölyemizde 4 bin 420 vatandaşımıza çevre bilinci kazandırdık. Aralık 2023’te başlattığımız Selçuklu 2. El Pazarı ile kullanılabilir eşyaların yeniden ekonomiye kazandırılmasını teşvik ediyoruz. Vatandaşlarımızı yalnızca hizmet alan değil, çevre politikalarımızın aktif paydaşı olarak görüyoruz. Bu amaçla Selçuklu Kent Konseyi bünyesinde 2021 yılında Selçuklu Sıfır Atık ve Çevre Meclisimizi kurduk. Çevre ve Sıfır Atık Platformumuzla saha çalışmaları ve farkındalık faaliyetleri yürütüyoruz. Çevre gönüllüsü sistemimize katılan her vatandaşımız adına fidan dikiyoruz. 20212025 yılları arasında Çevre Gönüllüsü Halk Ormanı kapsamında 14 bin 200 fidanı toprakla buluşturduk. Platformumuzda bugün 13 bin 100 çevre gönüllümüz bulunuyor. ‘Temiz Mahalle, Temiz Selçuklu’ etkinliklerimizle her 15 günde bir farklı mahallede temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz. Bosna Hersek, Beyhekim, Yazır, Sancak, Sille, Kosova ve Aydınlıkevler başta olmak üzere bin 750 gönüllümüzle bu çalışmaları yürüttük. Ayrıca Bakanlığımızın Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Dokuz Mahallesi’nde hayata geçirdiğimiz Selçuklu Karbon Yutak Alanı Projesi kapsamında 14 bin 400 fidan diktik" dedi.

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"3 bin 86 tonun üzerinde karbon emisyonunu önledik"

İklimle mücadelede hedeflerini bilimsel verilerle ölçtüklerini ve takip ettiklerini belirten Pekyatırmacı, "Uluslararası standartlara uygun kurumsal sera gazı envanterimize göre emisyonlarımız 2023 yılında 31 bin 302 ton COe iken, 2024 yılında 28 bin 471 ton COe’ye geriledi. Böylece yaklaşık yüzde 9 azalma sağladık. 2025 yılında hazırladığımız Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) ile çalışmaları ilçe ölçeğine taşıdık. İlçemizin toplam sera gazı emisyonunu 2,31 milyon ton COe olarak hesapladık ve 2030 yılına kadar yüzde 40 azaltım hedefi belirledik. Ulaşım, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanlarında azaltım; kuraklık, şiddetli yağış ve sıcak hava dalgalarına karşı uyum eylemleri geliştirdik. Belediyemize ait güneş enerjisi santrallerinin toplam kurulu gücü 5,2 megavat. İller Bankası iş birliğiyle yürüttüğümüz Meydan Mahallesi projesi tamamlandığında bu gücü 7,4 megavata çıkarmayı hedefliyoruz. 2025 yılında yaklaşık 7,18 milyon kilovatsaat elektrik üreterek belediye tesislerimizin ihtiyacının yüzde 80’ini güneş enerjisinden karşıladık. Bu sayede 3 bin 86 tonun üzerinde karbon emisyonunu önledik" ifadelerini kullandı.

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"Selçuklu’dan dünyaya uzanan iklim eylemi vizyonumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz"

Yerel yönetimlerin uluslararası platformlarda deneyim paylaşmasını önemsediklerini söyleyen Pekyatırmacı, "Bu kapsamda COP31’de, Antalya EXPO Merkezi Mavi Alan’da Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’ni hayata geçirdik. 10 binin üzerinde kelebeğe ev sahipliği yapan bahçemizle biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve çevre bilincinin artırılmasına dikkat çekiyoruz. Kelebekler aracılığıyla ekolojik dengenin ve biyolojik çeşitliliğin iklim mücadelesindeki önemini uluslararası katılımcılarla paylaşıyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak iklim eylemimizi kaynakları verimli kullanmak, atığı ekonomik değere dönüştürmek, vatandaş katılımını güçlendirmek, bilimsel ve ölçülebilir hedefler belirlemek ve uluslararası iş birliklerini geliştirmek üzerine kuruyoruz. Selçuklu’dan dünyaya uzanan iklim eylemi vizyonumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.