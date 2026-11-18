M1 Konya AVM, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Hakları Komitesi iş birliğinde düzenlenecek etkinliğe ev sahipliği yapacak. "Çocukların Geleceği Adil Bir Dünyada Yazılır" temasıyla ücretsiz gerçekleştirilecek etkinlikte çocuklar hem eğlenecek hem de haklarını öğrenecek.

Fiba Commercial Properties tarafından yönetilen M1 Konya Alışveriş Merkezi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü anlamlı ve keyifli bir etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Hakları Komitesi tarafından organize edilen ve AVM’nin ev sahipliğinde düzenlenecek program, "Çocukların Geleceği Adil Bir Dünyada Yazılır" temasıyla ziyaretçilerini ağırlayacak.

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20 Kasım Cuma günü 11.0016.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte, çocuklar için gün boyu sürecek renkli gösteriler ve eğitici aktiviteler yer alacak. Açılışın ardından 12.0014.00 saatleri arasında düzenlenecek sahne gösterileri kapsamında Bubble Show, HacivatKaragöz animasyon oyunları, illüzyon gösterisi, aktivite yarışmaları, yüz boyama etkinlikleri ve palyaço gösterileri çocuklara eğlenceli anlar yaşatacak.

Açıklamaya göre, çocuk haklarına dikkat çekmeyi, çocukların bilinçlenmesini sağlamayı ve aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirmelerini amaçlayan etkinlik boyunca kurulacak bilgilendirme stantlarında kamu kurumları ve sivil toplum temsilcileri ziyaretçilerle buluşacak. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Konya İl Jandarma Komutanlığı, Konya Barosu ve Konya Çocuk Hakları Komitesi’nin katılımıyla gerçekleştirilecek stant etkinliklerinde çocuk haklarına yönelik bilgilendirmeler yapılacak.