Konya'da kontrolden çıkarak menfez duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde KonyaAfyonkarahisar kara yolu Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar yönüne seyreden Ahmet Buğra Söyler idaresindeki 42 AYZ 503 plakalı Toyota marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarındaki menfez duvarına çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde sürücü Söyler ile araçtaki A.Ö. ve A.O.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı. Feci kazada ölenlerin cenazeleri morga kaldırılırken kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.