Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı ve VSR Türkiye Elçisi Hasan Kılca, Antalya’da devam eden COP31 İklim Zirvesi kapsamında düzenlenen "Yerel Yönetimler ve Gönüllü Katılım Uygulamaları" oturumunda Karatay’ın sıfır atık, geri dönüşüm ve çevre projelerini paylaştı. Başkan Kılca, iklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlerin ve gönüllü katılımın önemine dikkat çekti.

Antalya’da 20 Kasım’a kadar devam edecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, Konya Büyükşehir Belediyesi standında "Yerel Yönetimler ve Gönüllü Katılım Uygulamaları" oturumu gerçekleştirildi. Oturumda konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sıfır atık projelerinden yenilenebilir enerji yatırımlarına, çevre eğitimlerinden akıllı atık yönetimine kadar Karatay’da yürütülen çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

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Kılca: "COP31, iklim mücadelesinde önemli bir buluşma"

COP31’in iklim değişikliğiyle mücadelede verilen sözlerin somut uygulamalara dönüşmesi açısından önemli olduğunu belirten Başkan Kılca, "Burada ele alınan hedeflerin şehirlerimizde doğrudan karşılığı var. Suyun korunması, temiz enerjiye geçiş, kaynakların verimli kullanılması ve atıkların azaltılması, belediyelerimizin günlük hizmetlerinin bir parçasıdır. Bu nedenle yerel yönetimlerin deneyiminin ve vatandaşlarımızın katılımının bu sürece taşınmasını kıymetli buluyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Vizyonu ile Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi’nin çevre çalışmalarına önemli bir yol haritası sunduğunu vurgulayan Kılca, Karatay’da yürüttükleri çalışmalara Hazreti Mevlana’nın insan ve tabiat arasındaki uyumu esas alan anlayışıyla yön verdiklerini ifade etti. Kılca, COP31’in düzenlenmesindeki katkılarından dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, Konya’nın çalışmalarının uluslararası platformda tanıtılmasına sağladığı katkılar dolayısıyla da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

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"3 bin 221 ton atığı geri dönüşüme kazandırdık"

"Atığın Sıfır Noktası" projesine 15 bin vatandaşın gönüllü olarak katıldığını belirten Başkan Kılca, Haziran 2022’den Kasım 2026 başına kadar dört merkezde 3 bin 221 ton atığın geri dönüşüme kazandırıldığını ve vatandaşlara 20 bin 270 hediye teslim edildiğini açıkladı. Kağıt, karton, plastik, cam, metal, elektronik atık ve bitkisel atık yağların toplandığı merkezlerde, her ay tonlarca atığın geri dönüşüme kazandırıldığını belirten Kılca, atıkların türü, miktarı, teslim tarihi ve puanlarının dijital sistem üzerinden takip edildiğini söyledi. Vatandaşların biriktirdikleri puanlarla çeşitli ürünlerin yanı sıra Karatay Halk Ekmek fabrikasında üretilen ekmekleri de temin edebildiğini aktaran Kılca, "Mobil Atığın Sıfır Noktası" uygulamasıyla hizmeti daha erişilebilir hale getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

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"50 bin konutta sıfır atık bilgilendirmesi yaptık"

"Geri Dönüşüm Evden Başlar" projesi kapsamında yaklaşık 50 bin konutta bilgilendirme ve eğitim çalışması gerçekleştirildiğini belirten Başkan Kılca, hanelere ayrıştırma poşetleri ve bilgilendirici materyaller ulaştırıldığını, site ve apartmanlara toplama ekipmanları yerleştirildiğini söyledi. Elektronikçi, saatçi ve telefonculara atık pil kutuları, 450 berber ve kuaföre ise atık jilet kutuları dağıtıldığını ifade eden Kılca, iki yıllık veri hazırlığıyla geliştirilen yapay zeka temelli Akıllı Atık Toplama Sistemi sayesinde konteynerlerin doluluk verilerine göre rotaların planlandığını, araç takip sistemiyle toplama işlemlerinin izlendiğini, böylece yakıt ve zaman tasarrufu sağlandığını kaydetti.

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"Çevre bilincini çocuklarımızla büyütüyoruz"

Çocuklara yönelik çalışmalara da değinen Başkan Kılca, altı kitaptan oluşan sıfır atık eğitim setleri, Sıfır Atık Çocuk Tiyatrosu, mobil tiyatro aracı ve Karacan maskotuyla çevre bilincini yaygınlaştırdıklarını belirtti. "1 Atık Çok Şeyi Değiştirir" anlayışıyla düzenlenen yarışmalarda öğrenci başına toplanan atık miktarına göre okulların ödüllendirildiğini, vatandaşlara yönelik yarışmalarla da katılımın artırıldığını ifade eden Kılca, Olimpiyat Parkı’nda iki gün boyunca düzenlenen Karatay Çevre ve Çocuk Şenliği’nde 100 bini aşkın misafirin ağırlandığını söyledi. Karatay Kent Konseyi bünyesinde Çevre ve Çocuk Meclisi ile Sıfır Atık Çalışma Grubu oluşturduklarını aktaran Kılca, "Sıfır Atık Gönüllüsü Ol" çağrısı, Atıksız Yaşam Kampları ve farkındalık yürüyüşleriyle gönüllü katılımı güçlendirdiklerini belirtti.

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"Tabiat Mektebi her dönem 9 bin öğrenciyi ağırlıyor"

Karatay Şehir Parkı içerisinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle faaliyet gösteren Karatay Tabiat Mektebi’nde her dönem 9 bin öğrencinin doğayla buluşturulduğunu belirten Başkan Kılca, çocukların doğal yaşam ve gıda, kil, ahşap, seracılık, kompost hazırlama, atık malzemeleri değerlendirme ve oryantiring alanlarında uygulamalı eğitimler aldığını söyledi. Kılca, "Bir çocuğun organik atığın komposta dönüşümünü görmesi, ona kaynakların yeniden kullanılabileceğini somut biçimde anlatır. Bir bitkinin yetişmesine emek vermesi, suyun ve toprağın değerini anlamasını sağlar" dedi.

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"Tükettiğimiz elektriğin 2 katını üretiyoruz"

Karatay Belediyesi’nin 5 ayrı bölgede toplam 8 megavat kurulu güce sahip güneş enerji santralleriyle tükettiği elektriğin iki katını ürettiğini belirten Başkan Kılca, yeni yapılan kapalı pazar marketlerin çatılarının da güneş panelleriyle değerlendirildiğini söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen Yeni Motorlu Sanayi Sitesi’nin Türkiye’nin ilk sıfır atık sanayi sitesi olarak projelendirildiğini aktaran Kılca, Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin taşınması amacıyla geliştirilen, 2 bin 690 sanayi dükkanı ve 134 ticari alanı kapsayan projede enerji üretimi, yağmur suyunun yeniden kullanılması ve geri dönüşümün birlikte planlandığını belirtti.

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"Gönüllü katılımın sürekliliği için iş birliği şart"

Çevre çalışmalarında gönüllü katılımın önemine dikkat çeken Başkan Kılca, "Karatay’daki çalışmalarımızdan çıkardığımız temel sonuç şudur: Gönüllü katılımın sürekliliği için eğitim, erişilebilir hizmet ve düzenli iş birliği birlikte yürütülmelidir. Çocuğun okulda öğrendiğini evinde uygulayabilmesi, ailenin ayırdığı atığı kolayca teslim edebilmesi, esnafın çevreye duyarlı üretim yapabileceği altyapıya kavuşması gerekir. İşte biz de tüm projelerimizi bu doğrultuda hayata geçiriyoruz" dedi.

Konuşmasının sonunda iklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca kurumların değil, toplumun bütün kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Başkan Hasan Kılca, Karatay’da hayata geçirdikleri uygulamaların gönüllü katılımla güçlendiğini vurguladı. Kılca, "COP31’in sağlayacağı en değerli kazanımlardan birinin, burada paylaşılan deneyimlerin şehirlerimizde yeni uygulamalara dönüşmesi olacağına inanıyorum" diyerek, Karatay Belediyesi olarak çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.