Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31), Karatay'ın sıfır atık ve çevre projelerini paylaştı.

Karatay Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Yerel Yönetimler ve Gönüllü Katılım Uygulamaları" oturumunda konuşan Kılca, COP31'in, iklim değişikliğiyle mücadelede somut uygulamalara imkan sağlayacağını bildirdi.

COP31'de ele alınan hedeflerin, şehirlerde doğrudan karşılık bulacağını belirten Kılca, "Suyun korunması, temiz enerjiye geçiş, kaynakların verimli kullanılması ve atıkların azaltılması, belediyelerimizin günlük hizmetlerinin bir parçasıdır. Bu nedenle yerel yönetimlerin deneyiminin ve vatandaşlarımızın katılımının bu sürece taşınmasını kıymetli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

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Karatay'da kağıt, karton, plastik, cam, metal, elektronik atık ve bitkisel atık yağların toplandığı merkezlerde, her ay tonlarca atığın geri dönüşüme kazandırıldığını anlatan Kılca, atıkların türü, miktarı, teslim tarihi ve puanlarının dijital sistem üzerinden takip edildiğini kaydetti.

Vatandaşların biriktirdikleri puanlarla çeşitli ürünlerin yanı sıra Karatay Halk Ekmek fabrikasında üretilen ekmekleri de temin edebildiğini aktaran Kılca, "Mobil Atığın Sıfır Noktası" uygulamasıyla hizmeti daha erişilebilir hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

"Geri Dönüşüm Evden Başlar" projesi kapsamında yaklaşık 50 bin konutta bilgilendirme ve eğitim çalışması gerçekleştirildiğine değinen Kılca, elektronikçi, saatçi ve telefonculara atık pil kutuları, 450 berber ve kuaföre ise atık jilet kutuları dağıtıldığını bildirdi.

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- "Gönüllü katılımın sürekliliği için eğitim, erişilebilir hizmet ve düzenli iş birliği birlikte yürütülmelidir"

Kılca, Akıllı Atık Toplama Sistemi sayesinde konteynerlerin doluluk verilerine göre rotaların planlandığını, araç takip sistemiyle toplama işlemlerinin izlendiğini, böylece yakıt ve zaman tasarrufu sağlandığını kaydetti.

Çocuklara yönelik çalışmalara da değinen Kılca, sıfır atık eğitim setleri, Sıfır Atık Çocuk Tiyatrosu, mobil tiyatro aracı ve Karacan maskotuyla çevre bilincini yaygınlaştırdıklarını belirtti.

Kılca, Karatay Şehir Parkı içerisinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle faaliyet gösteren Karatay Tabiat Mektebi’nde her dönem 9 bin öğrencinin doğayla buluşturulduğunu bildirdi.

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Karatay Belediyesi’nin 5 ayrı bölgedeki güneş enerji santralleriyle, tükettiği elektriğin iki katını ürettiğini vurgulayan Kılca, yeni yapılan kapalı pazar marketlerin çatılarının da güneş panelleriyle değerlendirildiğini ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen Yeni Motorlu Sanayi Sitesi’nin Türkiye’nin ilk sıfır atık sanayi sitesi olarak projelendirildiğini aktaran Kılca, Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin taşınması amacıyla geliştirilen, 2 bin 690 sanayi dükkanı ve 134 ticari alanı kapsayan projede enerji üretimi, yağmur suyunun yeniden kullanılması ve geri dönüşümün birlikte planlandığını vurguladı.

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Çevre çalışmalarında gönüllü katılımın önemine dikkat çeken Başkan Kılca, “Karatay’daki çalışmalarımızdan çıkardığımız temel sonuç şudur; Gönüllü katılımın sürekliliği için eğitim, erişilebilir hizmet ve düzenli iş birliği birlikte yürütülmelidir. Çocuğun okulda öğrendiğini evinde uygulayabilmesi, ailenin ayırdığı atığı kolayca teslim edebilmesi, esnafın çevreye duyarlı üretim yapabileceği altyapıya kavuşması gerekir. İşte biz de tüm projelerimizi bu doğrultuda hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.