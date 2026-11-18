Dünya Belediyeler Birliği (UCLG), Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve COP31 Yerel ve Bölgesel Yönetimler Elçisi Uğur İbrahim Altay, COP31 İklim Zirvesi’nde gençlerle bir araya geldi. Gençlere, zirve boyunca Konya olarak neler yaptıklarını anlatan Başkan Altay, Gazze’de yaşanan insanlık dramına da dikkat çekerek, gençlere boykota kesintisiz devam çağrısında bulundu.

Başkan Uğur İbrahim Altay, Antalya’da devam eden COP31 İklim Zirvesi’nde "İklim Elçileri Gençlik Buluşması"nda gençlerle bir araya geldi. COP31 Yeşil Alan’da düzenlenen buluşmada konuşan Başkan Altay, bugüne kadar düzenlenmiş en güzel COP organizasyonuna Türkiye’nin ev sahipliği yaptığını ifade ederek, "Her şeyin en ince detayına kadar düşünüldüğü bir COP toplantısını ülkemiz gerçekleştiriyor. Sizler de buna şahitlik ediyorsunuz. İnşallah bu deneyim bundan sonraki hayatınızda da size önemli bir yön verici olacaktır" dedi.

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Devlet başkanları Konya Büyükşehir’in imal ettiği nanografen yoldan COP’a girdiler

COP sürecinde Konya olarak neler yaptıklarını ve neler planladıklarını gençlere anlatarak konuşmasına devam eden Başkan Altay, "Cumhurbaşkanımızın devlet başkanlarını karşıladığı yol, Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından imal edildi. Ama bu yol öyle sıradan bildiğiniz, sokaklarda gördüğünüz bir asfalt yol uygulaması değil. İçine, yaklaşık 12 aydır üzerinde çalıştığımız bir nanografen eklenerek asfaltın üretim sıcaklığı düşürüldü. Böylece karbon salınımının azaltıldığı, içerisinde plastik ürünlerin az kullanıldığı bir yeşil yol yapımı gerçekleşti ve bütün liderler o yolu kullanarak COP alanına girdiler. Yani ilk baştan itibaren bir mesajla başladık" ifadelerini kullandı.

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"Şu anda inanılmaz bir tüketim çılgınlığı içerisindeyiz"

COP31’de Anadolu'da hüküm sürmüş medeniyetlerin çevre ile ilişkilerini anlattıkları Anadolu Medeniyetleri Bahçesi’ni oluşturduklarını kaydeden Başkan Altay, "Geçmişte insanlar doğaya çok daha saygılılar ama şu anda inanılmaz bir tüketim çılgınlığı içerisindeyiz. Hepimiz ihtiyacımız olandan fazlasını tüketiyoruz. Dolayısıyla da dünyanın buna yetmesi mümkün değil. Onun için özellikle Anadolu topraklarında yer almış medeniyetlerin çevreyle olan ilişkilerini anlattığımız bir bölümümüz var. Yine Konya'nın gastronomisi ile ilgili alanlarımız var. Ve gelen misafirlerimize Konya'yı anlatıyoruz. GOKonya standımız var. Orada da Konya Büyükşehir Belediyemizin iklim değişikliği ile ilgili yaptığı işleri anlatıyoruz" diye konuştu.

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Meke Gölü Ve Beyşehir Gölü’nü geleceğe taşımak için iki önemli imza atıldı

Başkan Altay, İLBANK’ın katılımıyla çeşitli uluslararası finans kuruluşlarıyla sürdürülebilir dirençli şehirlerin finansmanı faaliyetleri kapsamında SURFF adı altında bir finansman modeli oluşturulduğunu ve bu kapsamda iki önemli işin imzasını attıklarına değinerek şöyle devam etti:

"Birisi Mekke Gölü, birisi Beyşehir Gölü. Biliyorsunuz Konya'nın iklimle ilgili en büyük riski kuraklık. NASA verilerine göre Konya'nın 2030 yılından itibaren kuraklıkla ilgili ciddi sorun yaşayacağı gözüküyor. Biz de bu mücadele kapsamında göllerimizi korumak için çalışmalar yürütüyoruz. Önce Tuz Gölü'nde süreci tamamladık. Şimdi Beyşehir Gölü'nde atık su arıtma tesisleri yaparak insan kaynaklı kirlenmiş suların doğaya arıtılarak deşarj edilmesi, böylece hem gölü korumak, gölü beslemek hem de kirliliğini önlemekle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bunun finansman sözleşmesini imzaladık. İkinci olarak dünyanın nazar boncuğu olarak görülen Mekke Gölü’nün tekrar hayata geçirilmesi ile ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Bu da başından itibaren örnek bir iş. Ne yapıyoruz? Karapınar Atık Su Arıtma Tesisi suyundan çıkan suları neredeyse içilebilecek seviyede arıtıyoruz. Arıttığımız suyu 8,5 kilometrelik bir hatla Meke Gölü’ne basıyoruz ki yılda yaklaşık 480 bin yüzme havuzu büyüklüğünde bir suyu basacağız oraya. Bunu da aynı zamanda güneş enerjisi panelleriyle, enerjisini elde ederek yapıyoruz ve yaklaşık 1 milyon metrekarelik alandaki ağaçları da bu vesileyle suluyoruz. Yani tam bir geri dönüşüm projesi hayata geçmiş oluyor."

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"Yaptığımız her işte çevreye duyarlı çözümler üretmeye gayret ediyoruz"

Toplu ulaşımdan bisiklet kullanımına, HES ve GES projelerinden sıfır karbon binalara kadar Konya’da çevreye dair hayata geçirilen pek çok çalışmayı anlatan Başkan Altay, "Dolayısıyla bu mantıkla şehrimizi sizlerin daha rahat yaşayabileceği, iklim değişikliğinin etkilerinden en az etkilenen, dirençli bir şehir yapmak için büyük bir çaba ve gayret içerisindeyiz. Tabii bunda desteğe ihtiyacımız var arkadaşlar. Yani çevrecilik sadece yakanıza bir rozet takarak, bir kulübe üye olarak olmaz. Sesinizin gür çıkması lazım. Biz her yaptığımız işte bunu öncelemeye gayret ediyoruz. Tabii ki eksikler var. Tabii ki yapmamız gerekenler var. Ama şuna emin olabilirsiniz ki yaptığımız her işte çevreye duyarlı çözümler üretmeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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"Topraklarını terk etmemek için tüm dünyaya örnek bir direniş gösteriyorlar

Gazze’de yaşanan insanlık dramına da dikkat çeken Başkan Altay, "Ben bütün platformlarda Gazze meselesini mutlaka ifade ediyorum. Bunun bir vebal olduğuna inanıyorum. Elimizden geleni yapıyoruz, karınca misali en azından safımız belli olsun. Bir canlıyı çıkarmak için binlerce insan bir araya geliyor. Bir ağacı korumak için on binlerce sivil toplum kuruluşu hareket ediyor. Ama 3 yıldır Gazze'de 70 binden fazla insan katledildi. Kimsenin sesi çıkmıyor. Artık ne söylesek de boş, güya ateşkes ilan edildi. Çeşitli taahhütler var ama araya başka şeyler ekleyerek, başka krizler çıkararak bunun gündemden düşmesini sağlıyorlar. Şu anda Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Belki silahla doğrudan öldürmüyorlar ama açlıkla, susuzlukla, barınma sorunu yaşatarak oradaki insanları terk ettiler ve ölmelerini bekliyorlar. Ama Gazze halkı düşündüğümüzden çok daha dirençli çıktı. Bu, imanlarından kaynaklıdır ve topraklarını terk etmemek için tüm dünyaya örnek bir direniş gösteriyorlar. Ama hepimizin bu konuda hesaba çekileceğini de unutmayın" ifadelerine yer verdi.

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Gençlere boykot uyarısında bulundu

Başkan Altay, Gazze konusunda herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğine de vurgu yaparak, "Sizin üstünüze düşen, boykotu kesintisiz uygulamak, sosyal medyada bu konuya sahip çıkmak, bizim de bulunduğumuz platformlarda bu konuyu dile getirmek gibi bir vebalimiz var. Bu vesileyle bu konuyu da tekrar hatırlatıyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Programda Başkan Altay gençlerin sorularını da cevapladı.