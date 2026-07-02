Beyşehir'de anne ve oğlu gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 02.07.2026 - 17:19 Güncelleme:
Konya'nın Beyşehir ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı.
Müftü Mahallesi'nde ikamet eden A.B. ile oğlu İ.B, satın aldıkları keçi peynirini tükettikten bir süre sonra rahatsızlandı.
Sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan anne ile oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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