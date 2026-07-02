Konya'da çocuğa şiddet uyguladığı belirlenen zanlı yakalandı

Konya'da bir çocuğa yönelik fiziksel şiddet uygulayan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında Konya'da bir çocuğa yönelik fiziksel şiddet uygulandığına ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Siber devriye sonucu ve yapılan incelemelerde tespit edilen zanlı, düzenlenen operasyonla kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli sürecin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle yürütüldüğü ve takibinin yapıldığı belirtildi.

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