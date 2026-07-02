Konya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu şüpheliler C.G, A.S, U.U. ve H.Ç'nin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.
Şüphelilerin ikamet, araç ve iş yerlerinde yapılan aramada toplam 13 bin 640 kullanımlık sentetik kannabinoid ve 27 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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