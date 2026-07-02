Seydişehir'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. K.E. idaresindeki 07 JZ 198 plakalı hafif ticari araç ile M.K. yönetimindeki 32 SD 662 plakalı otomobil, Stat Mahallesi'nde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan ve yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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