Konya'da kullandığı motosikletle kaza yapan profesör hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin kayaya çarpması sonucu Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Can yaşamını yitirdi. Arkadaşıyla birlikte yola çıkan Prof. Dr. Can'ın kullandığı motosiklet, Beyşehir'e bağlı Kurucuova Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayaya çarptı. Yola savrulan Can, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Prof. Dr. Can, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Can'ın cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

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