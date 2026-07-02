Seydişehir'de hava ambulansı kalp krizi geçiren hasta için havalandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçirdiği anlaşılan hasta, hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi. Halsizlik, sırt ağrısı şikayeti ile Seydişehir Devlet Hastanesi'ne gelen İlhami Kaya'nın, yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Kaya, Millet Bahçesi'ne inen hava ambulansı ile Konya sevk edildi.

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