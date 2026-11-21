Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver'in de eşlik ettiği denetimlerde, işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları, teknik yeterlilikleri ve hijyen koşulları incelendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren gıda üretim ve satış işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

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